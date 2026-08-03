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24 Канал Новини України Росія атакує Україну БпЛА: де зараз летять ворожі цілі
3 серпня, 22:21
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Росія атакує Україну БпЛА: де зараз летять ворожі цілі

Данило Муринський

Російські окупанти вкотре запустили безпілотники по Україні. Повітряну тривогу оголосили у низці областей.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ розповідає про рух російських повітряних цілей у небі над Україною. Якщо у вашому регіоні оголошена тривога – перебувайте у безпечному місці.

Де існує загроза БпЛА?

У яких регіонах оголошена повітряна тривога: дивіться карту

 

 

22:22, 03 серпня

Реактивний БпЛА в районі Кам'янського курс північний.

22:21, 03 серпня

БпЛА на Миколаїв із заходу.

22:20, 03 серпня

БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.

20:43, 03 серпня

БпЛА на Дніпро з південного напрямку.

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