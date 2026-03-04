Летіло понад 140 БпЛА: як відпрацювала ППО та чи є влучання
- ЗСУ знищили 129 з 149 ударних БпЛА, запущених Росією вночі на 4 березня.
- Зафіксовано влучання 19 БпЛА на 15 локаціях, атака триває.
Російська армія у ніч на 4 березня запустила по Україні ударні дрони. Українські захисники неба знищували БпЛА у різних регіонах.
Більшість засобів повітряного нападу знищені. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Як відпрацювала ППО?
У ніч на 4 березня ворог атакував 149 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:
- Брянськ,
- Курськ,
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Гвардійське.
Близько 100 із усіх БпЛА – "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08:30, захисники неба знищили 129 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
На жаль, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації.
Скільки збила ППО / Інфографіка ПС ЗСУ
Повітряні сили повідомили, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки та перебувайте в укриттях, якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу.
Що відомо про посилення української ППО?
Уряд України розширив можливості підприємств критичної інфраструктури для участі в системі протиповітряної оборони, дозволяючи їм створювати власні групи ППО з обов'язковим навчанням учасників. Командування Повітряних сил зможе тимчасово передавати засоби ППО та боєприпаси підприємствам, а поповнення боєприпасів відбуватиметься за спрощеною процедурою.
Ефективність української ППО суттєво зросла завдяки отриманню винищувачів покоління 4+, зокрема F-16, та підвищенню бойового досвіду пілотів. Росія намагається виснажити українські запаси дорогих ракет PAC-3, запускаючи старі ракети Х-22, які важко перехопити без спеціалізованих систем.
Україна впровадила систему After Action Review для посилення протиповітряної оборони. Це дозволяє аналізувати ефективність ППО після атак.