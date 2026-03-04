Летіло понад 140 БпЛА: як відпрацювала ППО та чи є влучання

Російська армія у ніч на 4 березня запустила по Україні ударні дрони. Українські захисники неба знищували БпЛА у різних регіонах.

Більшість засобів повітряного нападу знищені. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

У ніч на 4 березня ворог атакував 149 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:

Брянськ,

Курськ,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ,

Гвардійське.

Близько 100 із усіх БпЛА – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08:30, захисники неба знищили 129 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації.



Скільки збила ППО / Інфографіка ПС ЗСУ

Повітряні сили повідомили, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки та перебувайте в укриттях, якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про посилення української ППО?