Росіяни поцілили дронами по Дніпропетровщині: загинула худоба, згорів будинок, є постраждалі
- У ніч проти 30 липня Росія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками, внаслідок чого постраждали Павлоград, Синельківщина, і Нікопольщина; знищено транспортне підприємство, залізничний вокзал і загинули близько 20 голів худоби.
- Внаслідок атак постраждали дві особи: 70-річний чоловік у Павлограді та жінка у Синельківщині; згоріли приватний будинок і господарська споруда в Нікополі.
У ніч проти 30 липня ворог атакував Дніпропетровську область безпілотниками. На жаль, не обійшлося без влучань.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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Що відомо про наслідки атаки БпЛА на Дніпропетровщину?
За данними Повітряних сил, вночі над Дніпропетровщиною збили 24 ударних безпілотники.
Влучання зафіксовано у Павлограді. Там постраждав 70-річний чоловік. Понівечене транспортне підприємство, виникло кілька пожеж.
Як зазначили в Укрзалізниці, у Павлограді постраждав залізничний вокзал, зокрема колії та контактна мережа. Для безпеки та можливості оперативно відремонтувати ушкодження компанія змінила рух поїздів.
Крім того, ударів зазнала і Синельківщина. Ворог бив "Шахедами" по Миколаївській та Покровській громадах, а FPV-дронами – по Межівській.
Постраждала жінка. Сталися пожежі. Пошкоджене сільськогосподарське та приватні підприємства. Загинули близько 20 голів худоби. Знищені 5 авто,
– повідомили в ОВА,
Продовжувалися удари по Нікопольщині. Противник застосовував безпілотники та артилерію. Бив по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах.
"За уточненою інформацією, через атаку FPV-дроном на Нікополь вчора пообіді згоріли приватний будинок і господарська споруда", – зазначив Лисак.
Наслідки атаки на Нікопольщину сьогодні / фото Дніпропетровської ОВА