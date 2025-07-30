У ніч проти 30 липня ворог атакував Дніпропетровську область безпілотниками. На жаль, не обійшлося без влучань.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Що відомо про наслідки атаки БпЛА на Дніпропетровщину?

За данними Повітряних сил, вночі над Дніпропетровщиною збили 24 ударних безпілотники.

Влучання зафіксовано у Павлограді. Там постраждав 70-річний чоловік. Понівечене транспортне підприємство, виникло кілька пожеж.

Як зазначили в Укрзалізниці, у Павлограді постраждав залізничний вокзал, зокрема колії та контактна мережа. Для безпеки та можливості оперативно відремонтувати ушкодження компанія змінила рух поїздів.

Крім того, ударів зазнала і Синельківщина. Ворог бив "Шахедами" по Миколаївській та Покровській громадах, а FPV-дронами – по Межівській.

Постраждала жінка. Сталися пожежі. Пошкоджене сільськогосподарське та приватні підприємства. Загинули близько 20 голів худоби. Знищені 5 авто,

– повідомили в ОВА,

Продовжувалися удари по Нікопольщині. Противник застосовував безпілотники та артилерію. Бив по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах.

"За уточненою інформацією, через атаку FPV-дроном на Нікополь вчора пообіді згоріли приватний будинок і господарська споруда", – зазначив Лисак.

Наслідки атаки на Нікопольщину сьогодні / фото Дніпропетровської ОВА