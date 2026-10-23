Москву атакують БпЛА: всі аеропорти призупинили роботу

У Москві та її околицях запровадили обмеження на авіаперельоти на тлі атаки безпілотників. Російська влада повідомляє про дрони, які прямували до столиці, та роботу протиповітряної оборони.

Про обмеження в аеропортах повідомила Росавіація.

Що відомо про атаку дронів на Москву?

Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито збиття 11 безпілотників, які летіли в напрямку міста.

За словами Собяніна, від 13:30 за московським часом російська протиповітряна оборона нібито знищила вісім безпілотників, які прямували до столиці.

Згодом він повідомив про збиття ще трьох дронів. Таким чином, за твердженням московської влади, загальна кількість перехоплених БпЛА зросла до 11.

Інформацію про збиття безпілотників незалежно не підтверджено.

Які аеропорти Москви обмежили роботу?

На тлі повідомлень про атаку Росавіація запровадила тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків у всіх чотирьох московських аеропортах:

Шереметьєво;

Домодєдово;

Внуково;

Жуковський.

У російському відомстві пояснили ці заходи необхідністю гарантувати безпеку польотів.

Інформації про наслідки атаки, можливі пошкодження чи постраждалих у наведених повідомленнях наразі немає.

Нагадаємо, 17 жовтня Москву та ще 14 регіонів Росії масовано атакували безпілотники. Через загрозу з повітря всі чотири московські аеропорти не приймали та не відправляли літаки протягом кількох годин, а частину рейсів перенаправили до інших міст.