Окупанти заявили про атаку дронів: під прицілом була і Москва

Росіяни заявили, що уночі їх знову нібито атакували дрони. Окупанти бідкаються, що під ударом опинилися декілька регіонів, у тому числі – Москва.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Росію атакували дрони

Росіяни у мережі заявили, що уночі їх нібито атакували дрони. Міноборони окупантів традиційно відзвітувало про буцімто збиття 26 БпЛА. Так, 17 дронів нібито збили над територією Брянської області, ще 5 – над Калузькою областю, а також 4 БпЛА – над Московським регіоном.

Представники місцевої влади Брянщини та Москви вже відзвітували, що "наслідків та постраждалих немає".

Як зауважила російська служба "Радіо Свобода", мер російської столиці Сєргєй Собянін заявив, що в ніч на понеділок 4 безпілотники, що летіли у бік Москви, були збиті в районі Подільська. Під час атаки припиняли роботу московські аеропорти, а місцеві жителі бідкалися на потужні вибухи під Москвою.

Журналісти зауважили, що, як випливає з інтерактивної карти систем ППО в Москві та Московській області, Подольськ з трьох боків оточений позиціями ЗРК "Панцир": один із них встановлений на вежі на Південному обході Подільська, інший – поряд із селом Жданове, третій – в районі села Армазове на захід від міста.