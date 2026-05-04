За кілька днів до так званого "Параду Перемоги" у Москві вибухають БпЛА

Безпілотники атакували Москву та Московську область уночі 4 травня. Вже відомо про вибухи та певні наслідки.

Про них пишуть місцеві мешканці у соціальних мережах, та публікують відео. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.

Що відомо про повітряну атаку на Москву 4 травня та її наслідки?

Близько 1 ночі 4 травня ударні безпілотники долетіли до самої Москви у Росії, потривоживши перед тим кілька інших регіонів. Жителі російської столиці почули гучні звуки, які виявилися вибухами.

Осінери встановили, до прикладу – Astra, що один із вибухів стався на Мосфільмівській вулиці. Постраждав багатоповерховий житловий комплекс "Мосфільмівський".

Мер міста Сергій Собянін повідомив, що у будинку на 36 поверсі вибило стіни трьох кімнат. Мешканців евакуювали, а відео з місця засвідчили, що на вулиці розлетілося скло та різні уламки. На місці працюють тамтешні екстрені служби.

Наслідки одного з вибухів у Москві: дивіться відео очевидців

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук нещодавно розповідав 24 Каналу, що до Москви стягують додаткові системи ППО, зокрема з Казані та Грозного. Але, як бачимо, на сьогодні це не допомагає.

Додамо, що ця повітряна атака на Москву сталася всього за кілька днів перед важливою для Кремля подією. Мовиться про так званий "Парад Перемоги", який і так у 2026 році відчутно урізали за масштабами.

Коли раніше дрони били по Москві?

Востаннє Москву били дрони у березні 2026 року. За пару днів, з 14 до 16 числа, на місто налітали сотні дронів у кілька хвиль. Уламки падали у межах Москви та області.

Після цього була ціла низка успішних повітряних ударів по інших регіонах. Мовиться, зокрема, про нафтові об'єкти в Туапсе, портові термінали у Приморську тощо. Такі удари здійснюють заради зменшення змоги Росії фінансувати свою загарбницьку війну проти України.