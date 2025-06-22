Горіли станція швидкої медичної допомоги і будинок: моторошні наслідки атаки на Одещину

У ніч проти 22 червня Одещина знову зазнала атаки Росії. Цього разу під удар потрапила територія станції швидкої та низка інших об'єктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Що відомо про новий обстріл Одещини

За данними рятувальників, цієї ночі ворог атакував південь Одеського регіону.

На місці влучань спалахнули пожежі, горіли будівлі на території станції швидкої медичної допомоги, гараж та автомобіль в ньому, також горів поруч розташований житловий будинок,

– вказали в ДСНС.

Рятувальники з місцевою пожежною командою ліквідували загоряння. Повідомляється, що обійшлося без постраждалих.

Як виглядає Одещині після атаки дронів / фото ДСНС

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Зауважимо, ввечері 21 червня росіяни обстріляли Краматорськ, завдавши 7 ударів по промисловій зоні та житловій забудові.