Пошкоджено будинки і господарчі споруди: які наслідки атаки "Шахедів" на Полтавщину

В ніч проти 26 квітня російські дрони знову атакували Полтавщину. Внаслідок падіння уламків БпЛА у регіоні фіксують пошкодження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавську ОВА.

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Що відомо про наслідки атаки "Шахедів" на Полтавщині

Так, унаслідок падіння уламків БпЛА у Миргородському районі пошкоджено покрівлю й скління вікон трьох приватних будинків та чотирьох господарчих споруд.

Троє людей звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес. Від госпіталізації вони відмовилися,

– додали в ОВА.

Крім того, через погодні умови без світла залишилися 11 населених пунктів у Диканській, Зіньківській, Лохвицькій та Лубенській громадах. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Наслідки атаки дронів на Полтавщину / фото ОВА

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До речі, внаслідок атаки "Шахедів" на Київщину у Бориспільському районі пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль. Станом на 08:25 оперативні служби продовжували виявлення та ліквідацію наслідків ворожої атаки.