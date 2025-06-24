Ворог масовано вдарив по Сумщині: є постраждалі та руйнування

Уночі 24 червня окупанти вкотре атакували Сущину. Ворог вдарив ударними БпЛА по житловому сектору, унаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

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Росія атакувала Сумщину

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що уночі окупанти підступно атакували Верхньосироватську громаду ударними безпілотниками. Він зауважив, що росіяни атакували саме тоді, коли люди вже спали.

Крім того, російська армія масовано атакувала саме житловий сектор. Наразі відомо, що через влучання є руйнування, також спалахнула пожежа.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

За попередньою інформацією, на Сумщині також є постраждалі. Однак наразі точна кількість потерпілих невідома.

Григоров зауважив, що місцева влада робить усе можливе, щоб надати допомогу людям і якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Він також закликав жителів Сумщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Раніше окупанти атакували Путивльську громаду Сумщини. Вдень 23 червня російські військові дронами атакували цивільні будівлі та автомобілі. Унаслідок ударів є постраждалі, серед яких – діти.