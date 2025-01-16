Під Воронежем горить нафтобаза: її гасять десятки машин і 2 пожежних потяги

Воронезьку область Росії атакували безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки там спалахнула пожежа.

Для того, аби загасити займання у Ліскінському районі залучили десятки машин та 2 потяги. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

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Була загроза повторної атаки

Вночі проти 16 січня територію трьох районів Воронезької області атакували понад 10 БпЛА. Місцева влада пише, що більшість із них припала на нафтобазу.

Водночас губернатор області також наполягає, що постраждалих немає. За попередніми даними, майно росіян теж не постраждало.

Губернатор Воронезької області також зазначив, що на початковому етапі гасіння пожежі ускладнювала загроза повторних атак на об'єкт. За його словами, станом на 8:00 ранку з вогнем на кількох резервуарах борються десятки одиниць техніки та два пожежні потяги. Крім цього, із двох сусідніх регіонів направили допомогу.

Влада наголосила, що на місці працюють всі необхідні служби.