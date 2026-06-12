Густий дим над Тольятті: БпЛА атакували важливий для Росії хімзавод

Росія у ніч на 12 червня зазнала масованої атаки безпілотників. Зачепила та і Самарську область.

Вже відомо, що постраждала промислова зона міста Тольятті. 24 Канал зібрав інформацію, яка є на цей момент.

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Що відомо про обстріл Тольятті та які його наслідки?

У промисловій зоні міста Тольятті, що в російській Самарській області, зосереджені стратегічні хімічні підприємства. Повітряна тривога у тому регіоні почалася серед ночі 12 червня через загрозу безпілотників. Традиційно влада запровадила план "Килим", зупинивши роботу аеропортів.

Під ранок із Тольятті жителі почали писати у соціальних мережах про серію потужних вибухів. Попередньо, епіцентром їх став хімічний завод "Тольяттікаучук". Очевидці зафіксували густий чорний дим над промисловим районом.

Офіційні джерела, як і завжди, заявляють про успішну роботу ППО. Але кадри, які з'явилися у мережі, такі заяви спростовують – попри те що росіянам суворо заборонено публікувати фото та відео з місць влучань.

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Густий дим у Тольятті після повітряного удару / Фото очевидців

Додамо, що "Тольяттікаучук" випускає синтетичний каучук і хімічні компоненти, необхідні для виготовлення військових шин, резинотехнічних виробів та високооктанового палива для техніки ворога. Крім того, підприємство сплачує мільярдні податки, які безпосередньо фінансують російську військову машину.

Цей важливий об'єкт вже був ціллю успішних повітряних ударів навесні, зокрема у квітні. Тоді там виникли масштабні пожежі.