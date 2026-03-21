Не долетіли до НПЗ: в Уфі російський РЕБ спрямував безпілотники у багатоповерхівку

В Уфі під час атаки безпілотників два дрони під дією РЕБ влучили у недобудовану багатоповерхівку. Унаслідок інциденту постраждали двоє людей, у будівлі спалахнула пожежа.

Про атаку повідомляє низка телеграм-каналів. Офіційну інформацію оприлюднив голова Республіки Башкортостан Радій Хабіров.

Що відомо про атаку?

У російській Уфі під час атаки безпілотників зафіксовано влучання у недобудований багатоповерховий будинок у мікрорайоні Затон. За словами очевидців, пролунали вибухи, після чого на верхніх поверхах виникла пожежа – загорівся дах і пошкоджено фасад будівлі.

За попередніми даними, безпілотники могли бути спрямовані на об'єкти нафтопереробної інфраструктури. Ймовірною метою атаки українських дронів сьогодні вранці в Уфі був НПЗ "Башнафти". Це випливає з аналізу ASTRA кадрів очевидців та із заяв глави регіону.

Дрони мали атакувати НПЗ в Уфі / Фото ASTRA

Російська офіційна влада заявила, що безпілотники були нібито збиті та впали на будинок, проте телеграм-канали пишуть, що інцидент стався після роботи засобів радіоелектронної боротьби.

Внаслідок події двоє будівельників отримали легкі травми, госпіталізація їм не знадобилася. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

На тлі атаки в аеропорту Уфи тимчасово запровадили обмеження на прийом і відправлення рейсів, а в регіоні оголосили небезпеку безпілотників. Офіційна інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

