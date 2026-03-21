Не долетіли до НПЗ: в Уфі російський РЕБ спрямував безпілотники у багатоповерхівку
- В Уфі безпілотники під дією РЕБ влучили у недобудовану багатоповерхівку, спричинивши пожежу та легкі травми у двох людей.
- Після атаки в аеропорту Уфи запровадили обмеження на рейси, а в регіоні оголосили небезпеку безпілотників.
В Уфі під час атаки безпілотників два дрони під дією РЕБ влучили у недобудовану багатоповерхівку. Унаслідок інциденту постраждали двоє людей, у будівлі спалахнула пожежа.
Про атаку повідомляє низка телеграм-каналів. Офіційну інформацію оприлюднив голова Республіки Башкортостан Радій Хабіров.
Дивіться також Саратов, Енгельс, Тольятті й навіть Крим: ворожі об'єкти зазнали масованих повітряних ударів
Що відомо про атаку?
У російській Уфі під час атаки безпілотників зафіксовано влучання у недобудований багатоповерховий будинок у мікрорайоні Затон. За словами очевидців, пролунали вибухи, після чого на верхніх поверхах виникла пожежа – загорівся дах і пошкоджено фасад будівлі.
За попередніми даними, безпілотники могли бути спрямовані на об'єкти нафтопереробної інфраструктури. Ймовірною метою атаки українських дронів сьогодні вранці в Уфі був НПЗ "Башнафти". Це випливає з аналізу ASTRA кадрів очевидців та із заяв глави регіону.
Дрони мали атакувати НПЗ в Уфі / Фото ASTRA
Російська офіційна влада заявила, що безпілотники були нібито збиті та впали на будинок, проте телеграм-канали пишуть, що інцидент стався після роботи засобів радіоелектронної боротьби.
В Уфі БпЛА влучили в будинок: дивіться відео
Внаслідок події двоє будівельників отримали легкі травми, госпіталізація їм не знадобилася. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.
На тлі атаки в аеропорту Уфи тимчасово запровадили обмеження на прийом і відправлення рейсів, а в регіоні оголосили небезпеку безпілотників. Офіційна інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.
Безпілотники під дією РЕБ влучили в багатоповерхівку: дивіться відео
Де в Росії нещодавно лунали вибухи?
Уночі 21 березня російські соцмережі повідомили про атаки БпЛА в Саратові, Енгельсі, Тольятті та окупованому Криму. Вибухи пошкодили інфраструктуру, закрито аеропорти в кількох містах. Відомо, що в Тольятті сталась пожежа, імовірно, на азотному підприємстві.
Напередодні українські дрони здійснили атаку на хімічний завод "Азот" у Невинномиську. Важливо зазначити, що хімічний завод є важливим для російської армії, оскільки виготовляє речовини для виробництва артилерійських снарядів.
Крім того, Сили оборони України атакували авіабудівний завод "Авіастар" в Ульяновській області та авіаремонтний завод у Новгородській області Росії, пошкодивши інфраструктуру та військові літаки. Внаслідок удару були знищені кліматичне укриття, стоянки літаків, а також ангар для обслуговування літаків.