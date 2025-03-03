У Росії горить Уфимський НПЗ, лунають вибухи на місцевому підприємстві

Два вибухи після атаки БпЛА чули на підприємтсві "Оргсинтез" в російській Уфі. У місті зокрема горить НПЗ.

Місцеві жителі публікують відео наслідків атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ та Андрія Коваленка.

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БпЛА атакують Уфу в Росії

Місцеві жителі повідомляють про два вибухи в районі заводу "Оргсинтез" в російській Уфі. Зокрема горить Уфимський НПЗ.

Цей нафтопереробний завод є одним з найбільших у Росії. Потужність Уфимського нафтопереробного комплексу, який складається з кількох підприємств становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Російські телеграм-канали кажуть, що атакований НПЗ випускає 7,5 мільйона тонн продукції на рік.

Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії. За загальними обсягами переробки регіон Башкортостан входить до топ-5 нафтопереробних центрів країни,

– зазначає Коваленко.

Це НПЗ є частиною групи підприємств, що забезпечує потреби армії Росії. Його продукція включає авіаційне паливо, дизельне паливо для військової техніки та мастильні матеріали, необхідні для експлуатації бронетехніки, авіації та автомобільного транспорту.

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