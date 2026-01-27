У Бродах зафіксували неприємний запах: чи в нормі радіаційний фон на Львівщині

Вранці 27 січня Росія обстріляла Львівську область. Внаслідок цього у Бродах здійнявся дим.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, чи в нормі радіаційний фон в місті.

Який радіаційний фон на Львівщині?

За даними Львівського РЦГМ, станом на 8:00 27 січня радіаційний фон становить:

Львів – 10 мкР/год;

Рава-Руська – 10 мкР/год;

Кам’янка-Бузька – 9 мкР/год;

Броди – 12 мкР/год;

Яворів – 9 мкР/год;

Мостиська – 10 мкР/год;

Дрогобич – 10 мкР/год;

Стрий – 12 мкР/год;

Турка – 14 мкР/год;

Славсько – 16 мкР/год;

Зазначається, що контрольний рівень радіаційного фону – до 25 мкР/год, тобто наразі всі показники у межах норми.

Які наслідки атаки на Львівщину?