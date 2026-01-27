Укр Рус
У Бродах зафіксували неприємний запах: чи в нормі радіаційний фон на Львівщині
27 січня, 10:24
Оновлено - 10:27, 27 січня

У Бродах зафіксували неприємний запах: чи в нормі радіаційний фон на Львівщині

Надія Батюк
Основні тези
  • Російські обстріли Львівщини спричинили дим у Бродах.
  • Радіаційний фон залишається в межах норми, не перевищуючи 25 мкР/год.

Вранці 27 січня Росія обстріляла Львівську область. Внаслідок цього у Бродах здійнявся дим.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, чи в нормі радіаційний фон в місті.

Який радіаційний фон на Львівщині?

За даними Львівського РЦГМ, станом на 8:00 27 січня радіаційний фон становить: 

  • Львів – 10 мкР/год;
  • Рава-Руська – 10 мкР/год;
  • Кам’янка-Бузька – 9 мкР/год;
  • Броди – 12 мкР/год;
  • Яворів – 9 мкР/год;
  • Мостиська – 10 мкР/год;
  • Дрогобич – 10 мкР/год;
  • Стрий – 12 мкР/год;
  • Турка – 14 мкР/год;
  • Славсько – 16 мкР/год;

Зазначається, що контрольний рівень радіаційного фону – до 25 мкР/год, тобто наразі всі показники у межах норми.

Які наслідки атаки на Львівщину?

  • Російські дрони 27 січня атакували об'єкт інфраструктури у Бродах, викликавши загоряння нафтопродуктів і густий дим. Місцева влада рекомендує жителям зачинити вікна та двері, обмежити пересування вулицями.

  • Крім того, у школах скасовані уроки. Ті заклади, де вже перебували діти, проводитимуть навчання із закритими вікнами та дверима.

  • Загалом у ніч на 27 січня Росія запустила по Україні 165 ударних БпЛА, з яких понад 100 були "Шахеди". Українській ППО вдалося знищити 135 ворожих дронів на Півночі, Півдні, в Центрі та Сході країни. Проте сталося влучання 24 дронів на 14 локаціях.