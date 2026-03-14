Уночі на Бровари летіли ракети: у місті багато пожеж, є загиблі та поранені

У ніч проти 14 березня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Ворог застосував і дрони, і ракети. Великих втрат зазнало місто Бровари.

Повітряну тривогу для Броварів на Київщині оголосили після 3-ої ранку. Саме тоді ворог почав бити ракетами.

Дивіться також Під ударом Київщина та різні міста України: де фіксуються наслідки ворожого обстрілу

Які наслідки атаки на Бровари?

Мер міста Ігор Сапожко о 06:27 повідомив, що внаслідок удару по Броварах загинули двоє людей. Ще четверо осіб поранені. Кількість постраждалих може зрости, адже люди продовжують звертатися до лікарень.

ЗМІ тим часом публікують страшні кадри наслідків атаки на місто. Там виникло багато осередків пожеж.

До слова, загалом по області 3 жертви. Ще одну людину ворог вбив у Вишгородському районі. Також там є постраждалий. Також там горять складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

В Обухівському районі пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, біля будинку загорілися автомобілі.

У Бучанському районі внаслідок атаки виникла пожежа приватного будинку.

У Броварському районі пошкоджені будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення.

Наслідки удару по Броварах / Фото Ян Доброносов

Що відомо про наслідки масованої атаки на Україну 14 березня?