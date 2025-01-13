"Воєнні виробництва мають страждати": що могло потрапити під потужний удар у Брянську

Увечері 13 січня росіяни занили про масований ракетний удар по Брянській області. Під атаку міг потрапити Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР.

Він розташований у селищі Сєльцо. Що відомо про атакований завод, розповідає 24 Канал.

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Чим важливий хімзавод у Брянській області для Росії

Росіяни скиглять, що по заводу могли прилетіти ATACMS. Там спалахнула потужна пожежа, лунали вибухи і постріли від російської "певео". Офіційно російська влада ще не коментувала атаку на цей об'єкт.

У Брянській області лунали вибухи: дивіться відео

При цьому партизани руху "Атеш" зауважили, що значна частина сил і засобів протиповітряної оборони була виведена з Брянська впродовж останніх 6 місяців.

Також відомо, що хімічний завод на Брянщині уже піддався атаці. Він є частиною російського холдингу "Техмаш", задіяному у виконанні державних оборонних замовлень російської армії.

Як виглядав Брянський хімзавод / Фото із мережі Інтернет

Воєнні виробництва Росії мають страждати,

– прокоментував неспокійний вечір під Брянськом керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Тим часом глава ЦПД Андрій Коваленко розповів, що завод спеціалізується на виробництві пороху, твердопаливних компонентів для ракетного палива та вибухових речовин.

"Він є важливим для виробництва артилерійських боєприпасів і ракет армії Росії. Це підприємство є одним із ключових елементів російської військової промисловості", – наголосив Коваленко.

Також, за його словами, у Брянську ще є завод "Кремній", який був атакований у жовтні. На ньому росіяни виготовляли мікроелектроніку для ракетних комплексів, ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", РЛС, РЕБ та БпЛА.

"Зараз там також дещо знову вибухало", – додав Коваленко.