Це не було сюрпризом, – "Флеш" пояснив, чому росіяни вирішили його ліквідувати

Вночі 20 квітня на радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова "Флеша" було скоєно замах. Росія випустила чотири "Шахеди" у його будинок.

Він зауважив 24 Каналу, що займається багатьма важливими напрямками, береться за найбільш критичні питання. Ворог це також знає.

"Я усвідомлюю, що ворог також розуміє, що таке нові технології у війні зараз, наскільки вони вирішують весь хід війни. Вони намагаються шукати і знищувати таких людей, які становлять для них загрозу. Я очікував, це (замах на життя – 24 Канал) не було для мене сюрпризом. Ми шукаємо ворога, а він шукає нас. Тому ми усі під загрозою", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Ексспівробітник СБУ Іван Ступак припустив, як дрони Росії дістались до будинку Сергія Бескрестнова "Флеша". За його словами, окупанти давно збирають дані про людей, які заважають їхнім планам. Мовиться про провідних українських силовиків, військових, політиків, і не лише публічних людей, а й результативних командирів, яких не знає широкий загал. У такі досьє вносять повні анкетні дані, номери телефонів, електронні адреси, місця проживання, інформацію про рідних і близьких, а також автомобілі. Тому це може бути помста українським силовикам.

Як Україна перемагає у технологіях?

Сергій Бескрестнов "Флеш" розповів, що зараз вони роблять дуже багато цікавих речей. Фактично щотижня запускається щось нове. Хоч є певні проблеми. Зокрема, Україна не може працювати, наприклад, проти балістики. Але це спостерігається у всьому світі. Небагато країн виготовляють щось на кшталт Patriot.

Однак у технологіях Україна зробила гігантський стрибок. Наша держава має підтримку інших країн, бюджет, контракти з українськими виробниками, систему підтримки молодих команд, надає багато гарантів.

Я дійсно на власні очі бачу, як це відбувається. Ми зараз намагаємося засипати наш фронт НРК, роботами, щоб вони воювали замість наших хлопців у штурмах. Ми намагаємося зробити різні БпЛА, діпстрайки, щоб також кошмарити, відповідати нашому ворогу, як вони це роблять. Я бачу, що в нас є ривок,

– сказав радник.

Навіть російські блогери почали визнавати, що Росія програє Україні технологічно. Тому важливо, щоб наша держава і далі була на крок попереду, працювала проти ворога.

Тому що у нас маленький мобілізаційний ресурс. Ви бачите, яка у нас проблема з мобілізацією, наскільки Росія більша. Але ми розуміємо, що ми можемо відстояти тільки технологіями. У нас інших варіантів немає. Нам потрібно робити так, щоб не гинули наші хлопці, щоб ми працювали роботами, дронами. Це дійсно можливо. Ми зараз показуємо, як це відбувається,

– додав "Флеш".

Що відомо про спробу Росії ліквідувати "Флеша"?

У ніч на 20 квітня росіяни намагалися вбити радника міністра оборони Сергія Бескрестнова "Флеша". Керований реактивний "Шахед" врізався в стіну його будинку. Одразу після прильоту дрона його госпіталізували.

Згодом "Флеш" прокоментував спробу Росії його ліквідувати. Він розповів, що росіяни застосували чотири реактивні "Шахеди". За його словами, це була спеціальна операція, ймовірно, з метою знайти його та ліквідувати. Два "Шахеди" збили перехоплювачами, ще два – долетіли до меж Києва. Дрони керувались онлайн із території Росії. Його будинок та машини знищено.

Сергій Бескрестнов "Флеш" показав докази, що Росія цілеспрямовано била "Шахедами" по його будинку. На профільному каналі росіян, які запускають "Шахеди", з'явився великий допис, як вони його шукали, чому і як намагалися ліквідувати. Допис уже встигли видалити, але радник міністра оборони зробив скриншоти.