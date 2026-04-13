У Вологодської області Росії гриміли вибухи: дрони атакували хімічний завод

Вдень 13 квітня українські дрони атакували завод "Череповець-Азот" в Вологодській області Росії. Спалахнули два з трьох аміачних цехів.

Про це пишуть губернатор Вологодської області Георгій Філімонов у Телеграм, OSINTери "КіберБорошно" та командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Що відомо про вибухи у Вологодській області?

Близько 12:00 місцевий губернатор повідомив про нібито збиття щонайменше 13 ударних безпілотників на підльоті до промзони Череповця. За його словами, тоді екстрені служби вже працювали над ліквідацією наслідків атаки.

Водночас у соцмережах почали ширитись відео наслідками прямого ураження місцевого хімічного заводу.

Тоді як фахівці "КіберБорошно" уточнили, що ударні дрони атакувати два із трьох аміачних цехів заводу "Череповець-Азот", потужність яких становить 900 тисяч тонн на рік. Також, імовірно, влучання відбулось в сховище аміаку цих цехів. OSINTери додали, що після початку повномасштабного вторгнення ця будівля була додатково захищена спеціальною металевою конструкцією для захисту від влучання безпілотників.

Важливо! Підприємство "Череповець-Азот" забезпечує близько 6% виробництва аміаку в Росії, тоді як загалом на його частку припадає приблизно 10% усього обсягу випуску цієї продукції в країні.

За даними командувача СБС ЗСУ, цей завод є справжнім хімічним гігантом у Росії, виробляючи сотні тисяч тонн аміаку, селітри та азотної кислоти на рік. Продукція підприємства забезпечує сировину для виробництва тротилу, гексогену та інших компонентів, які використовуються у виготовленні боєприпасів.

Крім того, продукція заводу експортується до Європи, Азії та Латинської Америки.

Зауважимо, що відстань від України до Череповця становить понад 1 500 кілометрів.

Вибухи в Череповці

До слова, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у коментарі 24 Каналу зауважив, що у Росії є декілька вразливих точок. Ідеться про регулярні атаки на Москву, нафтопереробну галузь й усі об'єкти, що із нею пов'язані та Крим – "географічний оперативний котел, де важко організувати будь-яку систему оборони". За його словами, Сили оборони знають про це та регулярно працюють для ефективного ураження.

