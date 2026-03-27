"Добрі" дрони атакували Волгоградську область Росії: палає найбільший в Європі хімзавод

Близько третьої години ночі 27 березня безпілотники атакували Череповець Волгоградської області Росії. Попри роботу місцевого "певео" відомо про яскраве та точне влучання.

Про це пише телеграм-канал Exilenova+ та губернатор Волгоградської області РФ Георгій Філімонов.

Дивіться також ЗСУ на Покровському напрямку знищили ворожу техніку та живу силу

Що відомо про атаку дронів на Росію?

Місцева влада повідомила, що внаслідок атаки ударних БпЛА спалахнула "промислова зона" міста Череповець Волгоградської області.

Триває атака безпілотників на промислову зону міста Череповець. Працює система ППО. На місці падіння уламків працюють представники екстрених служб,

– додав Філімонов.

Відомо, що у Череповцях розташоване найбільше в Європі підприємство АТ "Апатит" (Череповецький хімічний кластер групи "ФосАгро"), яке виробляє фосфорвмісні добрива, фосфорну та сірчану кислоту, а також входить до лідерів у Росії за обсягу випуску NPK-добрив, аміаку та аміачної селітри.

Його продукція постачається на ринки Європи, Азії та Латинської Америки, крім цього її використовують для виготовлення боєприпасів, техніки та іншого озброєння російської армії.

Близько 05:00 ранку губернатор повідомив про 8 прильотів внаслідок дронової атаки. Водночас, за його словами, місцеве "певео" збило над промзоною Череповця ще десяток безпілотників.

Також влада пише, що буцімто пошкоджень критичної інфраструктури в окрузі не зафіксовано. Загиблих і постраждалих теж немає.

Масштаби ураження уточнюються.

Росіяни поширюють у мережі відео та фото роботи так званого "певео" та моменти ефектних та точних прильотів. Після влучань у небі з'являється яскрава заграва від пожежі.

До слова, цієї ж ночі дрони атакували ще одне важливе для російської економіки підприємство – сталеливарний заводу "Северсталь". Там, імовірно, палає одна із печей.

Які об'єкти нещодавно палали у Росії?