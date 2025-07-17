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24 Канал Новини України Росія зранку атакувала Черкащину: є влучання в інфраструктурний об'єкт
17 липня, 10:45
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Росія зранку атакувала Черкащину: є влучання в інфраструктурний об'єкт

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Зранку 17 липня ворог завдав удару по Канівській громаді Черкащини.
  • Зафіксовано влучання в інфраструктурний об'єкт.

Зранку 17 липня російські війська вдарили по Черкаській області. Окупанти атакували регіон ударними БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Черкаської ОВА. Ігор Табурець інформував про те, що зафіксовано влучання в інфраструктурний об'єкт.

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Що відомо про атаку на Черкащину?

Зранку 17 липня ворожі сили Росії завдали удару по Канівській громаді Черкащини. Окупанти спрямували туди свої ударні БпЛА.

Є влучання в інфраструктурний об'єкт. Працюють усі необхідні служби, 
– повідомив голова ОВА.

Також він вказав, що інформацію щодо потерпілих внаслідок атаки противника уточнюється. 

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До слова, у ніч на 17 липня противник атакував Україну 64-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії. (59 із них – "Шахеди").

Основний напрямок ворожого удару – Дніпропетровська область.