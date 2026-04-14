24 Канал Новини України У центрі Чернігова "Шахед" влучив в адмінбудівлю
14 квітня, 09:57
У центрі Чернігова "Шахед" поцілив просто по адмінбудівлі

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Ворожі війська вдарили по Чернігову "Шахедами".
  • В адмінбудівлі в центрі міста повилітали вікна.

Російська армія вранці 14 квітня атакувала Чернігів "Шахедами". У місті гриміли вибухи, сили ППО відбивали ворожий удар.

Про наслідки обстрілу поінформував начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

До теми Пошкодили порт, судно та будинки: окупанти завдали масованого удару по Одещині

Що відомо про атаку на Чернігів?

У Повітряних силах попереджали про загрозу російських БпЛА в напрямку міста. Дрони летіли зі сходу.

Місцеві повідомляли про вибухи в Чернігові близько 9:16, 9:21 та 9:24. Місцева влада зазначила, що вони були пов'язані з роботою ППО по ворожих цілях.

Згодом стало відомо, що один з дронів вдарив по адміністративній будівлі просто в центрі міста. Пізніше Брижиський уточнив, що, на щастя, обійшлося без постраждалих. Проте від удару в адмінбудівлі вибиті вікна й пошкоджені двері.

До слова, Чернігівщина, особливо прикордонні райони, постійно перебуває під обстрілами окупантів. Росіяни 7 квітня вдарили по податковій у Новгороді-Сіверському, а в Прилуках після "прильоту" спалахнула будівля міськради в центрі міста.

Важливо! Останнім часом країна-агресорка дедалі частіше здійснює удари у денний час. Ізраїльський військовий аналітик Давид Шарп в ефірі 24 Каналу припустив, що така зміна тактики може бути спрямована на перевантаження української протиповітряної оборони.

Де ще фіксували наслідки обстрілів останнім часом?

  • На Миколаївщині під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, через що тимчасово зникло електропостачання у трьох населених пунктах. 

  • Російські безпілотники вдарили по південній частині Одещини, спричинивши руйнування цивільної та портової інфраструктури в Ізмаїлі. Серед пошкодженого – цивільне судно, причальні споруди, баржа та обладнання порту. 

  • Вранці 14 квітня Харків зазнав атаки дронів, під ударом опинився Шевченківський район, де безпілотник влучив у балкон багатоповерхового житлового будинку. 

  • На Нікопольщині Дніпропетровської області обстріли зачепили сам Нікополь, а також Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади. Внаслідок атак зайнялися приватний і садовий будинки. До медиків звернувся 40-річний чоловік.

  • У Миколаївській громаді Синельниківського району пошкоджено об'єкти інфраструктури. Також під ворожим вогнем опинився Кривий Ріг – у місті виникла пожежа та зафіксовані пошкодження інфраструктури.