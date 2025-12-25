Росія тероризувала Чернігів на Різдво: є загиблі, серед поранених дитина

Удень 25 грудня російські окупанти тероризували Чернігів. Ворог ударив по щільній забудові міста та атакував об'єкт критичної інфраструктури.

Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Які наслідки атаки на Чернігів?

У Чернігові пролунали вибухи близько 12:57 під час ворожої атаки. Пізніше стало відомо про наслідки.

Зафіксовано влучання в 5-поверхівку. Виникла пожежа в квартирі,

– написав очільник Чернігівської МВА.

Він додав, що ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури. У міській раді уточнили, що пошкодження в багатоповерхівці зафіксували на третьому поверсі. Там спалахнула пожежа. На місці події працюють екстрені служби.

За попередньою інформацією, дві людини загинули. Три людини поранено, серед них одна дитина.