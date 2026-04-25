Росія била балістикою та БпЛА по Чернігівщині: загинули люди

Росія у ніч на 25 квітня завдала масованого удару по Україні. Серед постраждалих регіонів – Чернігівщина.

На жаль, є загиблі. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

Які наслідки атаки на Чернігівщину?

Наразі відомо, що Росія вбила 2 людини, ще 7 – поранила.

Удар був комбінований. Зокрема, Ніжин, ймовірно, атакували балістичною ракетою і "Геранями".

На жаль, двоє чоловіків загинули: одному було 30 років, іншому – 60. 54-річного чоловіка ушпиталили з уламковими пораненнями. Постраждала жінка старшого віку,

– розповів Чаус.

Наслідки атаки на Чернігівщину / Фото ОВА

Обстріляли росіяни й Городнянську громаду. По житлових районах летіли "Герані". Пошкоджені десятки приватних будинків. Також відомо про 5 постраждалих.

Ще одна "Герань" атакувала лікарню в Семенівці. Пошкоджена будівля медзакладу і котельня.

Окрім того, безпілотники атакували Сновську громаду Корюківського району. У селах зафіксовано влучання по житлових будинках. Горіли домівки мирних мешканців, господарчі споруди і легковик.

Усього протягом попередньої доби було 27 обстрілів і пролунало 54 вибухи. Роботи рятувальників ускладнювалися через постійні атаки.

Масована атака на Україну: які наслідки?

Уночі Росія атакувала Україну 666 повітряними цілями. Основний удар припав на Дніпро. Так, вночі у місті спалахнули пожежі, були пошкодження. Загалом постраждала щонайменше 21 людина, а з-під завалів дістали 3 тіла.

На ранок вибухи у Дніпрі продовжилися. Зокрема, у передмісті загорілася АЗС та 3 вантажівки.

Масовану атаку пережила й Одещина. Там пошкоджено житлову забудову та припортову територію, а також постраждали 2 людини.