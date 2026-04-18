Росіяни вдарили по Чернігівщині: пошкоджено важливий енергооб'єкт

Російські військові вкотре завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки пошкоджено важливий об’єкт, через що затримуються деякі поїзди.

Пошкоджений об'єкт розташований у Ніжинському районі. Про це повідомили в Чернігівобленерго.

Яка ситуація на Чернігівщині після ворожої атаки?

О 4:00 18 квітня окупанти вдарили по Чернігівщині. Внаслідок пошкодження енергооб'єкта, 380 тисяч абонентів знеструмлено.

Перелік знеструмлених міст і районів:

Чернігів (Чернігівський район);

Прилуки (Прилуцький район);

Ніжин (Ніжинський район);

Славутич.

В Чернігівобленерго зазначили, що енергетики вже прибули на місця ударів та працюють над відновленням електропостачання.

Також в Укрзалізниці повідомили, що поїзд №6905 Ніжин – Київ-Волинський затримується на 1 годину 5 хвилин.

Затримались з міркувань безпеки. Вже прямуємо за маршрутом. Просимо уважно слухати оголошення на станціях та у разі безпекових зупинок виконувати вказівки залізничників,

– зауважили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, що вночі 17 квітня російські безпілотники атакували Чернігівську область, завдавши удару по критичній інфраструктурі. Внаслідок цього, у місті було знеструмлено близько 6000 абонентів.

