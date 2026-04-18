Росіяни вдарили по Чернігівщині: пошкоджено важливий енергооб'єкт
Російські військові вкотре завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки пошкоджено важливий об’єкт, через що затримуються деякі поїзди.
Пошкоджений об'єкт розташований у Ніжинському районі. Про це повідомили в Чернігівобленерго.
Яка ситуація на Чернігівщині після ворожої атаки?
О 4:00 18 квітня окупанти вдарили по Чернігівщині. Внаслідок пошкодження енергооб'єкта, 380 тисяч абонентів знеструмлено.
Перелік знеструмлених міст і районів:
- Чернігів (Чернігівський район);
- Прилуки (Прилуцький район);
- Ніжин (Ніжинський район);
- Славутич.
В Чернігівобленерго зазначили, що енергетики вже прибули на місця ударів та працюють над відновленням електропостачання.
Також в Укрзалізниці повідомили, що поїзд №6905 Ніжин – Київ-Волинський затримується на 1 годину 5 хвилин.
Затримались з міркувань безпеки. Вже прямуємо за маршрутом. Просимо уважно слухати оголошення на станціях та у разі безпекових зупинок виконувати вказівки залізничників,
– зауважили в Укрзалізниці.
Нагадаємо, що вночі 17 квітня російські безпілотники атакували Чернігівську область, завдавши удару по критичній інфраструктурі. Внаслідок цього, у місті було знеструмлено близько 6000 абонентів.
Що відомо про атаку Росії в ніч на 18 квітня?
Російська армія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок цього є руйнування у щонайменше двох районах.
За даними місцевої влади, у Шевченківському та Олександрівському районах пошкоджені багатоповерховий будинок та 9 приватних.
Інформації про можливу наявність загиблих або постраждалих місцева влада станом на момент публікації не оприлюднювали.