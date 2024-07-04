Удар "Шахедами" по Чернігівщині: в ОВА розповіли, що саме пошкодив ворог

Сили ППО відбили нічну атаку росіян в небі над Київською, Чернігівською, Житомирською, Сумською, Дніпропетровською та Полтавською областями, збили 21 безпілотник з 22. Один, на жаль, поцілив в об'єкт інфраструктури на Чернігівщині.

Внаслідок цього близько 6 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Про це в етері телемарафону розповів очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише 24 Канал.

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Які наслідки нічної атаки на Чернігівщині

Росіяни вночі 4 липня запустили свої дрони-камікадзе, зокрема, частина летіла у бік Чернігівської області. На щастя, ця ворожа атака обійшлася без загиблих та постраждалих, однак є пошкодження критичної та цивільної інфраструктури.

Але з усім тим ворог пошкодив два приватні будинки та частину енергетичної інфраструктури, внаслідок чого майже 6 тисяч споживачів залишилось без електропостачання,

– розповів начальник Чернігівської ОВА.

В'ячеслав Чаус зауважив, що енергетики, щойно з'явилася така можливість, відразу розпочали відновлювальні роботи, наразі ремонт пошкоджень триває. Втім, за його словами, станом на зараз для понад 50% споживачів уже відновлено електропостачання.

, оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Нагадаємо, повідомлялося, що у Чернігівській області вночі фіксували безпілотники. Один з них влучив в один з об'єктів регіону. Тривога в області тривала понад 5 годин.