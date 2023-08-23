"Єдине, що хвилює – постраждалі люди": нові деталі атаки по Чернігову від організаторки виставки

Росіяни завдали ракетного удару по драмтеатру у Чернігові 19 серпня. Одна з організаторок виставки дронів, яка проходила у приміщенні, Марія Берлінська розповіла подробиці.

Засновниця проєкту Victory Drones, волонтерка Марія Берлінська спробувала розставити крапки над "і". Вона висловила щирі співчуття постраждалим, а також зазначила, що "потрібно брати відповідальність говорити з людьми".

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Правоохоронці проводять слідчі дії

З урахуванням цього, пояснює волонтерка, вона не може коментувати ситуацію. Адже таким чином вона порушить закон. Тож, по суті справи говорити Марія Берлінська наразі не може нічого.

Вона підкреслила, що її зараз хвилюють лише постраждалі люди. Одна з організаторок виставки зазначила, що доповнює те, що написала відразу після удару.

Як вже заявили в медіа удар був ракетою "Іскандер". Зараз росіяни активно розганяють, що цілились в секретну нараду працівників СБУ і ГУР, яка проводилась в центрі міста. Я вважаю, що це повна маячня і частина їхнього ІПСО,

– підкреслила вона.

Вона додала, посилаючись на офіційні заяви, що окупанти спеціально запрограмували ракету. Зробили вони це для того, щоб якомога більше людей постраждали внаслідок вибуху.

Людей закликали піти в укриття

Марія Берлінська зазначила, що щойно оголосили повітряну тривогу, захід зупинили. Його учасникам кілька разів наголосили на тому, що необхідно вирушити до укриття. Вона додала, посилаючись на правоохоронців, що з моменту оголошення тривоги до самого ракетного удару минуло 9 – 10 хвилин.

Також нам сказали, що не лише наше укриття, але і всі інші навколо в центрі були відкриті. Ми маємо ходити в укриття. Не важливо в якому місті ми перебуваємо. Зараз вся країна під прицілом, війна йде всюди,

– підкреслила вона.

Волонтерка ще раз підкреслила, що публічно не було відомо про місце проведення виставки. Так, у відкритому доступі був анонс, але не його локація. Її отримували винятково зареєстровані учасники.

Вона підкреслює, що проводилася не "відкрита виставка дронів", а закрита вузькоспеціалізована зустріч. Потрапити на неї можна було лише тим, у кого були відповідні запрошення та "у взаємодії з відповідними службами".

Волонтерка додала, що аналогічні події проводили у Києві, Львові, Дніпрі та Харкові. І до цього залучалася місцева влада, військово-цивільні адміністрації.

Якщо хтось думає, що під час воєнного стану можна приїхати в будь-яке місто, самовільно зайняти будівлю та проводити там захід – це не так,

– наголосила Берлінська.

Вона підкреслила, що волонтери не можуть вказувати, де та коли провести закриту зустріч. Перш ніж провести її, необхідно відправити до місцевої влади запит. Якщо його підтвердять, то також буде забезпечення поліцією, медиками, вибухотехніками.

Прозвучали думки, що такі заходи взагалі не можна проводити.

В країні зараз проводяться сотні масових заходів на теми військові або дотичні до війни. Це дає можливість скоординувати зусилля по тому, як ефективно боротися з ворогом,

– наголосила вона.

За її словами, будь-який подібний захід може "стати ціллю для удару". І що по будь-якому з них "можуть злити" дані. Марія Берлінська підкреслила, що росіяни б'ють не по заходах, а по скупченню людей: пологових, школах, церквах, торгових центрах, житлових будинках.

Тому, з міркувань безпеки, більшу частину подібних зустрічей ми проводимо онлайн. Але критично важливо хоча б іноді робити це наживо, фахівці мають обмінятись досвідом, показати що зроблено за цей час, оглянути нові рішення, протестувати технології,

– каже вона.

Волонтерка підкреслює, що ми "мусимо проводити закриті зустрічі інженерів, виробників і військових". Вони необхідні, щоб в України були свої дрони, засоби РЕБ, зв'язку, ракети, а також інші розумні технології для захисту та знищення ворога.

Для прикладу вона навела ситуацію у Росії. Там такі зустрічі проводять системно та постійно. До прикладу, окупанти відпрацьовують технологію роїв ударних дронів. З їхньою допомогою перевантажуватимуть нашу ППО.

Російська ІПСО, на жаль, працює

Не здивована тисячами “слідчих” в коментарях. Просто не забувайте, що серед них дуже багато росіян, які маскуються, в тому числі під "украинец с Чернигова",

– констатує Берлінська.

Вона зауважила, що їй роками погрожували росіяни. Наразі вони використовують армію ботів, щоб провести ІПСО, яка б деморалізувала, розколола, зупинила роботу та вижала з трагедії по максимуму.

Марія Берлінська додала, що "справжні українці з Чернігова мають право на будь-яку емоцію". У цьому випадку, підкреслює вона, "зобов'язана лише попросити пробачення перед кожним, кожною родиною, яка опинилася під обстрілом".

Повторю, щоб російські вбивці запам'ятали – я зроблю все можливе і неможливе, щоб жорстко і невідворотно помститись вам за кожну нашу людину. Я зроблю все, щоб ви та ваші діти відчували цей смертельний страх щодня,

– звернулася вона до окупантів.

Зазначимо, що внаслідок ракетного удару по Чернігову постраждала 181 людина. Загинуло 7 людей, зокрема 6-річна Софійка.