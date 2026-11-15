ППО збила реактивний БпЛА біля Чернівців: пошкоджено адмінбудівлю

Увечері 15 листопада російські війська завдають ударів по Україні. Реактивний безпілотник ворога дістався Буковини.

Про знищення повітряної цілі та наслідки для регіону повідомив керівник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

Що відомо про атаку?

Сили протиповітряної оборони виявили та знищили реактивний БпЛА, який росіяни запустили у напрямку Буковини. Захисники збили повітряну ціль над Чернівецьким районом.

Однак падіння уламків дрона спричинило пошкодження. За даними ОВА, понівечено адміністративну будівлю.

На щастя, минулось без постраждалих.

Бережіть себе та своїх рідних! У разі оголошення повітряної – негайно прямуйте в найближче укриття!

– закликав Осипенко.

Зверніть увагу! Оперативно про загрозу атаки для різних областей, вибухи, а також наслідки російських обстрілів читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Цього вечора на Буковині чули вибухи. Вони прогриміли біля міста Заставна близько 20:41.

Нагадаємо, напередодні російські війська атакували Хмельницький район. Унаслідок обстрілу пошкоджено місцевий храм. Вибухова хвиля та уламки вибили шибки, а також пошкодили фасад будівлі.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський попередив, що розвідка отримала дані про підготовку росіянами нових ударів. Тож він закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України.