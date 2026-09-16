У НАТО відреагували на обстріл Росією данського гелікоптера

15 вересня російський фрегат атакував данський військовий вертоліт ракетами. У НАТО назвали поведінку Росії "безвідповідальною".

У письмовій відповіді агентству Ritzau речниця НАТО Еллісон Гарт заявила, що Данія поінформувала союзників про те, що сталося, пише TV2.

Як в Альянсі прокоментували вчинок Росії?

Гарт підтвердила, що російський корабель обстріляв данський військовий гелікоптер.

Речниця НАТО наголосила, що це черговий безвідповідальний крок Росії, спрямований на залякування союзників.

Водночас вона підкреслила, що Москва не досягла своєї мети. Члени Альянсу й надалі захищатимуть свою територію та підтримуватимуть Україну.

Інцидент прокоментували і в Єврокомісії.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс звинуватив Росію у намаганні перекласти відповідальність на Данію.

Він також заявив, що дії Росії свідчать про намір до подальшої ескалації.

Нагадаємо, ройський військовий фрегат випустив дві сигнальні ракети в напрямку данського військового вертольота. Інцидент стався у міжнародних водах Балтійського моря неподалік Гедсера.

Данський вертоліт AS-550 Fennec виконував плановий політ і фотографував російський корабель, який рухався міжнародними водами.

За даними данського оборонного відомства, одна із сигнальних ракет пролетіла дуже близько до вертольота.

Такі ракети не є бойовою зброєю, однак їхній запуск поблизу повітряного судна може створювати небезпеку для польоту.

Після атаки Данія викликала посла Росії Володимира Барбіна для пояснень. Міністр оборони Данії Єппе Бруус назвав ситуацію серйозною та заявив, що російські військові діяли непрофесійно.

Він також наголосив, що Данія продовжить стежити за російськими військовими кораблями у регіоні та виконувати свої завдання, попри подібні випадки.