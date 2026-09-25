Влучання по дата-центрах у Києві: перші проблеми вже відчули в Луцьку

Наслідки російської атаки на Київ уже позначилися на роботі інфраструктури в інших містах України. У Луцьку через пошкодження дата-центрів у столиці тимчасово перестали працювати електронні інформаційні табло на зупинках громадського транспорту.

Про це повідомили у Луцькій міськраді.

Що відомо про перші наслідки пошкодження дата-центрів?

У Луцьку тимчасово не працюють електронні інформаційні табло на зупинках громадського транспорту. Причиною стали технічні збої в роботі інформаційних сервісів після пошкодження дата-центрів у Києві внаслідок російської атаки.

Наразі фахівці працюють над відновленням відповідної інфраструктури та сервісів. Після стабілізації їхньої роботи електронні табло на зупинках Луцька мають знову запрацювати.

Про відновлення роботи табло міська влада повідомить додатково.

Поки сервіс недоступний, мешканцям і гостям Луцька рекомендують відстежувати рух громадського транспорту за допомогою мобільного застосунку "Сіті Кард", на сайті оператора АСООП "Сіті Кард", а також у застосунках City Bus та EasyWay.

Нагадаємо, російська атака на Київ пошкодила важливі дата-центри, через що проблеми з цифровими сервісами вже відчули у різних містах.

Наприклад, у Києві через пошкодження дата-центру частина абонентів провайдера UTELS може залишатися без інтернету. Компанія повідомила, що її аварійно-ремонтні бригади працюють на місці, а також розгортають резервні лінії.

Ще один дата-центр, який постраждав унаслідок атаки, належить провайдеру "Павутина", через що частина його абонентів також може мати проблеми зі зв'язком.

Крім того, пошкодження технічної інфраструктури призвело до тимчасової недоступності гарячої лінії "Meest ПОШТА".