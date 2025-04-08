Росія масовано атакувала Дніпро: в якому стані постраждалі
- Внаслідок атаки "Шахедів" у Дніпрі постраждали 14 осіб, 7 з них госпіталізовані.
- Одна пацієнтка у важкому стані, інші в стані середньої тяжкості; у людей різані рани, осколкові ураження, забої, черепно-мозкові травми.
Ввечері 8 квітня росіяни вкотре атакували Україну безпілотниками. Під ударом опинилося і Дніпро.
Там внаслідок атаки "Шахедів" постраждали люди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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Що відомо про стан постраждалих внаслідок атаки
За словами голови Дніпропетровської ОВА, станом на 23:49 відомо про 14 постраждалих через атаку росіян, семеро з них довелося госпіталізувати. Одна пацієнтка перебуває у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості. Усім постраждалим від 18 до 87 років.
У людей різані рани, осколкові ураження, забої, черепно-мозкові травми. Деяким знадобилася допомога через сильний стрес,
– каже Лисак.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Додамо, що об 22:22 в Повітряних силах попереджали про рух російських ударних БпЛА в напрямку Дніпра. Вже об 22:36 та 22:41 з'явилася інформація про повторні вибухи у місті.
Згодом Лисак повідомив, що внаслідок атаки ударних безпілотників в місті виникли пожежі. За попередніми даними, є пошкодження приватних будинків та авто.