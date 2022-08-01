Обстріли Нікопольського району: понад 60 прильотів з "Градів", одна жінка у важкому стані

російські окупанти не припиняють гатити по мирних територіях України. В ніч проти 1 серпня ворог вкотре обстріляв два райони Дніпропетровщини – Нікопольський та Криворізький.

Обстріли Нікопольського району

По Марганцю та Червоногригорівській громаді випустили понад 60 приходів з "Градів". Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Як він зазначив, російська армія умисно цілила по житлових кварталах. Внаслідок атаки поранені двоє жінок. Одна з них госпіталізована і перебуває у важкому стані.

У Марганці пошкоджено 8 приватних будинків. В одному з них спали шестеро дітей, на щастя, ніхто з них не постраждав.

Під обстріл потрапило кафе та швейне виробництво. Крім того, виведено з ладу електромережу, тому місто частково без світла.

24 приватних будинків, 10 господарчих споруд, 6 автівок місцевих мешканців понівечено у Червоногригорівській громаді. Зачепило й лінію електропередач – декілька вулиць Червоногригорівки без електрики. Внаслідок обстрілу також виникла пожежа у гаражі приватного домоволодіння, яку вже ліквідовано.

Наслідки нічного обстрілу Дніпропетровщини / Фото з телеграму Валентина Резніченка



У Криворізькому районі противник ударив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Цілі окупантів

Голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко повідомив, що сьогодні вночі з РСЗВ обстріляли місто Марганець і селище Червоногригорівку.

Серед "стратегічних цілей" армії любителів унітазів: кафе "Шашличний двір", підприємство ритуальних послуг, приватні будинки, гаражі, автомобілі, господарські будівлі, дитяче ліжечко,

– написав він.

За його словами, на боротьбу з цими "військовими" об'єктами витрачено близько 60 реактивних боєприпасів.

На щастя, загиблих немає – дві жінки постраждали. Крім того, вражено комунікації, втім, відповідні служби вже усувають наслідки.

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