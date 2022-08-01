Обстріли Нікопольського району: понад 60 прильотів з "Градів", одна жінка у важкому стані
Джерело:телеграм Валентина Резніченка
російські окупанти не припиняють гатити по мирних територіях України. В ніч проти 1 серпня ворог вкотре обстріляв два райони Дніпропетровщини – Нікопольський та Криворізький.
Обстріли Нікопольського району
По Марганцю та Червоногригорівській громаді випустили понад 60 приходів з "Градів". Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
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Як він зазначив, російська армія умисно цілила по житлових кварталах. Внаслідок атаки поранені двоє жінок. Одна з них госпіталізована і перебуває у важкому стані.
У Марганці пошкоджено 8 приватних будинків. В одному з них спали шестеро дітей, на щастя, ніхто з них не постраждав.
Під обстріл потрапило кафе та швейне виробництво. Крім того, виведено з ладу електромережу, тому місто частково без світла.
24 приватних будинків, 10 господарчих споруд, 6 автівок місцевих мешканців понівечено у Червоногригорівській громаді. Зачепило й лінію електропередач – декілька вулиць Червоногригорівки без електрики. Внаслідок обстрілу також виникла пожежа у гаражі приватного домоволодіння, яку вже ліквідовано.
Наслідки нічного обстрілу Дніпропетровщини / Фото з телеграму Валентина Резніченка
У Криворізькому районі противник ударив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Обійшлося без жертв та руйнувань.
Цілі окупантів
Голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко повідомив, що сьогодні вночі з РСЗВ обстріляли місто Марганець і селище Червоногригорівку.
Серед "стратегічних цілей" армії любителів унітазів: кафе "Шашличний двір", підприємство ритуальних послуг, приватні будинки, гаражі, автомобілі, господарські будівлі, дитяче ліжечко,
– написав він.
За його словами, на боротьбу з цими "військовими" об'єктами витрачено близько 60 реактивних боєприпасів.
На щастя, загиблих немає – дві жінки постраждали. Крім того, вражено комунікації, втім, відповідні служби вже усувають наслідки.
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