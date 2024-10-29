Кадиров заявив, що під час атаки безпілотника в Гудермесі загинули українські військовополонені

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що внаслідок атаки дрона по будівлі в Гудермесі є жертви серед полонених військовослужбовців ЗСУ.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі ввечері, 29 жовтня.

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Кадиров заявив про загибель українських військовополонених

Рамзан Кадиров заявив, що внаслідок атаки жертв з їхнього боку немає.

"Але! Вони є серед українських полонених. На кожному стратегічному об'єкті в республіці утримуються до 10 українських полонених, у тому числі на території РУС", – сказав він.

Відповідна заява чеченського лідера це спроба прикрити власні злочини або ж панічне намагання захиститися, використовуючи полонених, що є воєнним злочином.