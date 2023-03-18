Україна дає відсіч: під час останньої атаки знищено 11 із 16 ударних безпілотників "Шахід"

У ніч проти 18 березня російські військові здійснили масовану атаку дронами-камікадзе. Їх загарбники випустили відразу з двох напрямків. Дізнайтеся, скільки БпЛА вдалося збити.

Результатами успішної роботи ППО поділилися у командуванні Повітряних сил. У ньому розповіли, скільки дронів ворог випустив, і скільки вдалося перетворити на брухт.

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11 "Шахідів" стали брухтом

За даними командування, росіяни атакували Україну відразу 16 дронами-камікадзе. Почали обстріл "Шахідами" близько 21:00 17 березня. А запускали безпілотники з двох напрямків – східного узбережжя Азовського моря та Брянської області Росії.



Сили ППО збили 11 з 16 дронів-камікадзе ворога / Інфографіка Повітряних сил

Сили та засоби повітряних командувань "Центр", "Схід", а також "Захід" Повітряних сил ЗСУ знищили 11 дронів-камікадзе. Їх перетворили на груду металу у центральних, західних і східних областях нашої держави.

Атакували дронами Київ

Начальник КМВА Сергій Попко поділився актуальною інформацією. Він розповів, що відомо про атаку Києва дронами-камікадзе.

Ворог вкотре запустив у напрямку Києва баражуючі боєприпаси "Шахід". Силами нашої ППО всі повітряні цілі знищені,

– наголосив він.

Попко висловив подяку українським військовим за те, що вони відмінно виконали свою роботу. Якщо говорити про жертв і постраждалих, то станом на 01:25 про них не повідомляли. Водночас Попко зауважив, що попереджатиме, якщо будуть якісь додаткові відомості.

Як ви вже зрозуміли, цієї ночі не минулося без прильотів. Відомо, що зафіксували їх у Новомосковську, що на Дніпропетровщині. Про це розповів міський голова Сергій Резнік.

Згодом глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зауважив, що 2 іранські дрони-камікадзе влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Що стосується руйнувань, то вони серйозні. На місці працювали спецслужби.

Неспокійно цієї ночі було й на Львівщині. Там лунали вибухи. За даними кореспондентів 24 Каналу, їх чули близько 23:50 17 березня. Згодом глава ОВА Максим Козьцький закликав не покидати укриттів.

Уже о 01:40 він зауважив, що в області пролунали відбої. Мешканців він попрохав з обережністю покидати укриття. А також зауважив, що невдовзі озвучить деталі.