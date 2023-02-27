На Київ окупанти запускали "Шахіди" двома хвилями: скільки вдалося збити
Джерело:КМВА
Вночі 27 лютого окупанти запустили у бік Києва декілька дронів-камікадзе. На щастя, українська ППО збила усі ворожі "Шахіди".
Остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих 5 з половиною годин. Про подробиці розповів начальник КМВА Сергій Попко.
Важливо Під час нічної атаки "Шахідами" у Хмельницькому пролунали вибухи
Скільки дронів збили поблизу Києва
Як стало відомо, у повітряному просторі навколо Києва було збито 9 безпілотників. Попередньо, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed".
Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету – виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих 5 з половиною годин,
– зазначив очільник КМВА.
Попередньо, обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури
"Дякуємо силам нашої протиповітряної оборони! Вірте в ЗСУ!" – додав Попко.
Нічна атака України
- З 23:00 і до ранку російські загарбники застосували по території України 14 "Шахідів". Попередньо, 11 цих дронів збили українські захисники.
- У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що у ніч на 27 лютого ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва типу "Shahed" з північного напрямку.
- Окупанти завдали 3 ворожих удари по Хмельницькому, загинула людина, ще 4 поранених.
- До того ж повідомляється про низку пошкоджених будівель. Наразі рятувальники ліквідовують пожежі.
- Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Повітряні сили вночі збили 11 з 14 "Шахідів". Вони збивалися, зокрема, на Київщині та Чернігівщині.
- Також росіяни здійснили ракетний удар по місту Мирноград на Донеччині. Були пошкоджені садок та гараж.
- У місті Нікополь на Дніпропетровщині відбувся артилерійський обстріл. Було пошкоджено 6 будинків, автомобіль та лінію електропередач.
- У Запоріжжі зафіксовано прильот на острові Хортиця. Загорілася адмінбудівля.
- Міський голова Хмельницького повідомив, що жертвою нічного обстрілу міста став рятувальник ДСНС. Він загинув під час виконання службового обов’язку.
- Близько 6-ї ранку ворог завдав артилерійського удару по Куп’янську. Снаряд влучив у приватну оселю. Там сталась пожежа. О 06:28 на місце події прибули рятувальники, які вже о 06:40 ліквідували вогонь. Постраждалих немає.