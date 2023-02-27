На Київ окупанти запускали "Шахіди" двома хвилями: скільки вдалося збити

Вночі 27 лютого окупанти запустили у бік Києва декілька дронів-камікадзе. На щастя, українська ППО збила усі ворожі "Шахіди".

Остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих 5 з половиною годин. Про подробиці розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Важливо Під час нічної атаки "Шахідами" у Хмельницькому пролунали вибухи

Скільки дронів збили поблизу Києва

Як стало відомо, у повітряному просторі навколо Києва було збито 9 безпілотників. Попередньо, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed".

Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету – виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих 5 з половиною годин,

– зазначив очільник КМВА.

Попередньо, обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури

"Дякуємо силам нашої протиповітряної оборони! Вірте в ЗСУ!" – додав Попко.

Нічна атака України