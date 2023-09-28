На Миколаївщині й Одещині – вибухи: Кім заявляє про можливий рекорд зі збиття "Шахедів"

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Проти ночі на 28 вересня ворог атакував дронами-камікадзе Одещину та Миколаївщину.

Окупанти запустили баражуючі боєприпаси у кілька хвиль. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що цієї ночі може бути рекорд зі збиття "Шахедів".

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Що відомо про атаку "Шахедами"

28 вересня

Станом на цю хвилину відомо про вибухи як на Миколаївщині, так і Одещині. Попередньо, працює ППО. Очікуємо інформацію від офіційних джерел.Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Дніпропетровській областях. Мешканців цих регіонів ми закликаємо не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій.Також загроза атаки "Шахедами" зберігається на Дніпропетровщині.ПС пишуть про загрозу "Шахедів" для Миколаївської й Одеської областей. Спостерігається декілька груп, які летять з Чорного моря.Глава Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців Ізмаїльського району. Він закликав їх хутко рушати до укриттів, якщо вони ще не там. Високопосадовець попрохав перебувати у сховищах до відбою.Фіксують групи БпЛА над Ізмаїльським районом Одещини."Сьогодні, можливо, буде рекорд зі збитих "Шахідів", – глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.Кілька груп "Шахедів" з Чорного моря рухалися у напрямку Одеси, Коблево й Очакова.

27 вересня

ПС попередили про те, що кілька "Шахедів" з Чорного моря летять у напрямку Одещини.Повітряні сили фіксували ударні БпЛА у південній частині Вінницької області. Загроза була для Одеської та Вінницької областей.Рух "Шахедів" на Кривий Ріг з півдня.ПС зазначили, що існує загроза атаки дронами-камікадзе Дніпропетровщини та Кіровоградщини.Повітряні сили зазначили, що зафіксували пуск "Шахедів" на Херсонщині. Вони курсували на Миколаївщину.