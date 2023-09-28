На Миколаївщині й Одещині – вибухи: Кім заявляє про можливий рекорд зі збиття "Шахедів"
28 вересня 2023, 01:00Читать новость на русском
Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Проти ночі на 28 вересня ворог атакував дронами-камікадзе Одещину та Миколаївщину.
Окупанти запустили баражуючі боєприпаси у кілька хвиль. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що цієї ночі може бути рекорд зі збиття "Шахедів".
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Що відомо про атаку "Шахедами"
28 вересня00:50 Станом на цю хвилину відомо про вибухи як на Миколаївщині, так і Одещині. Попередньо, працює ППО. Очікуємо інформацію від офіційних джерел.00:45 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Дніпропетровській областях. Мешканців цих регіонів ми закликаємо не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій.00:39 Також загроза атаки "Шахедами" зберігається на Дніпропетровщині.00:21 ПС пишуть про загрозу "Шахедів" для Миколаївської й Одеської областей. Спостерігається декілька груп, які летять з Чорного моря.00:16 Глава Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців Ізмаїльського району. Він закликав їх хутко рушати до укриттів, якщо вони ще не там. Високопосадовець попрохав перебувати у сховищах до відбою.00:14 Фіксують групи БпЛА над Ізмаїльським районом Одещини.00:04 "Сьогодні, можливо, буде рекорд зі збитих "Шахідів", – глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.00:04 Кілька груп "Шахедів" з Чорного моря рухалися у напрямку Одеси, Коблево й Очакова.
27 вересня23:50 ПС попередили про те, що кілька "Шахедів" з Чорного моря летять у напрямку Одещини.23:11 Повітряні сили фіксували ударні БпЛА у південній частині Вінницької області. Загроза була для Одеської та Вінницької областей.22:04 Рух "Шахедів" на Кривий Ріг з півдня.21:59 ПС зазначили, що існує загроза атаки дронами-камікадзе Дніпропетровщини та Кіровоградщини.21:21 Повітряні сили зазначили, що зафіксували пуск "Шахедів" на Херсонщині. Вони курсували на Миколаївщину.