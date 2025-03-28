На Харківщині дрон пошкодив притулок для врятованих тварин з Покровська і Авдіївки

БпЛА ворога пошкодив притулок з тваринами, яких врятували з Донеччини та Харківщини. Приміщення сильно пошкоджені.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Що відомо про удар по тварин на Харківщині

Так, 25 березня близько 22:00 російський ударний безпілотник атакував притулок для свійських евакуйованих тварин. Приміщення зазнали суттєвих пошкоджень.

У притулку перебувають коні, вівці, кози, свині, яких врятували з Авдіївки, Покровська, Вовчанська, Купʼянська тощо. На щастя, тварини не постраждали,

– зазначили у прокуратурі.

Як виглядає пошкоджений притулок для тварин: дивіться фото

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

До речі, у ніч проти 28 березня російська армія знову обстріляла об'єкти "Нафтогазу". На щастя, постраждалих немає, однак пошкоджено газовидобувні потужності. Це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру Групи від початку повномасштабної війни і восьма з початку цього року.