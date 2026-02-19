Укр Рус
24 Канал Новини України Росія атакує "Шахедами": де летять ворожі дрони
19 лютого, 19:46
2

Росія атакує "Шахедами": де летять ворожі дрони

Сергій Попович

Росія розпочала чергову повітряну атаку по Україні. Ворожі дрони атакують низку областей.

Де летять ворожі безпілотники, для яких областей діє повітряна тривога, а також про балістичні чи ракетні загрози – читайте на 24 Каналі.

Дивіться також Використовує Білорусь: яку заміну Starlink знайшла Росія і як з цим боротися 

Де існує загроза повітряних атак Росії?

У яких областях оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

 

20:01, 19 лютого

БпЛА на півночі Харківщини, в напрямку обласного центру та на Пролісне.

19:44, 19 лютого

Ворожий БпЛА у районі Широкого (Дніпропетровщина) курс західний.

19:44, 19 лютого

  • БпЛА в р-ні. Нижньодніпровського національного природного парку у напрямку Миколаєва;
  • БпЛА в р-ні. н.п. Снігурівка (Миколаївщина) курс східний.