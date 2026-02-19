Росія атакує "Шахедами": де летять ворожі дрони

Росія розпочала чергову повітряну атаку по Україні. Ворожі дрони атакують низку областей.

Де летять ворожі безпілотники, для яких областей діє повітряна тривога, а також про балістичні чи ракетні загрози – читайте на 24 Каналі.

Дивіться також Використовує Білорусь: яку заміну Starlink знайшла Росія і як з цим боротися

Де існує загроза повітряних атак Росії?

У яких областях оголошена повітряна тривога: дивіться на карті