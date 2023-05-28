Під час атаки "Шахедами" на Київ завалило плитами рятувальника

Під час масованої атаки іранськими дронами сили ППО знищили усі цілі, які ворог запустив на столицю. Однак унаслідок падіння уламків 1 людина загинула і ще 2 постраждали. Серед них – рятувальник ДСНС.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко. Рятувальника ДСНС завалило плитами під час атаки.

Зверніть увагу Нічна атака дронів: у ЗСУ допустили постачання нової партії "Шахедів" до Росії

У якому стані постраждалі

Віталій Кличко розповів, що рятувальник, який постраждав унаслідок падіння плит, зараз перебуває у лікарні. Проте медики оцінюють його стан як стабільний. Мер столиці висловив сподівання, що невдовзі рятувальник може навіть повернутися до роботи.

Крім того, у лікарні перебуває жінка, яка також постраждала після падіння уламків. Зараз вона в реанімації під наглядом медиків.

Атака росіян забрала життя 41-річного уродження Чернігівщини.

Головне про атаку "Шахедами"

Уночі 28 травня росіяни здійснили наймасованішу атаку "Шахедами" за час повномасштабного вторгнення. Ворог запустив 54 іранські дрони-камікадзе, більшість з яких у напрямку столиці. Унаслідок падіння уламків після роботи ППО є пошкодження житлових і нежитлових будинків та автомобілів.

Сили ППО знищили 52 дрони. Влучання, на жаль, зафіксували у Житомирській області, де росіяни атакували промисловий об'єкт. Унаслідок удару пошкоджені десятки будинків, заклад освіти та заклад охорони здоров'я.

У Рівненській, Чернігівській та Черкаській областях успішно відпрацювала ППО.

У ЗСУ пов'язують цю атаку з ймовірним прибуттям до Росії нової партії іранських дронів.