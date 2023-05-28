Під час атаки "Шахедами" на Київ завалило плитами рятувальника
Джерело:Телеканал "Київ"
Під час масованої атаки іранськими дронами сили ППО знищили усі цілі, які ворог запустив на столицю. Однак унаслідок падіння уламків 1 людина загинула і ще 2 постраждали. Серед них – рятувальник ДСНС.
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко. Рятувальника ДСНС завалило плитами під час атаки.
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У якому стані постраждалі
Віталій Кличко розповів, що рятувальник, який постраждав унаслідок падіння плит, зараз перебуває у лікарні. Проте медики оцінюють його стан як стабільний. Мер столиці висловив сподівання, що невдовзі рятувальник може навіть повернутися до роботи.
Крім того, у лікарні перебуває жінка, яка також постраждала після падіння уламків. Зараз вона в реанімації під наглядом медиків.
Атака росіян забрала життя 41-річного уродження Чернігівщини.
Головне про атаку "Шахедами"
Уночі 28 травня росіяни здійснили наймасованішу атаку "Шахедами" за час повномасштабного вторгнення. Ворог запустив 54 іранські дрони-камікадзе, більшість з яких у напрямку столиці. Унаслідок падіння уламків після роботи ППО є пошкодження житлових і нежитлових будинків та автомобілів.
Сили ППО знищили 52 дрони. Влучання, на жаль, зафіксували у Житомирській області, де росіяни атакували промисловий об'єкт. Унаслідок удару пошкоджені десятки будинків, заклад освіти та заклад охорони здоров'я.
У Рівненській, Чернігівській та Черкаській областях успішно відпрацювала ППО.
У ЗСУ пов'язують цю атаку з ймовірним прибуттям до Росії нової партії іранських дронів.