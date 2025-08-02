2 серпня, 21:27
Росія вчергове атакує Україну "Шахедами": де зараз ворожі дрони
Росія ввечері 2 серпня почала чергову масовану атаку дронами. Ворожі дрони почали рух з північного сходу.
Про повітряні тривоги, ракетну небезпеку та пересування ворожих дронів оперативно повідомляє 24 Канал.
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Де зараз летять російські дрони?
Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Чернігівщина: БПЛА повз Холми, Сосницю. Швидкісна ціль на Сумщину! Перші групи БПЛА на півночі Сумщини.
21:49, 02 серпня
Існує загроза пусків ракет Х-22!
21:42, 02 серпня
21:24, 02 серпня
21:24, 02 серпня
Ту-22м3 в акваторії Чорного моря.
Чернігівщина: БПЛА повз Холми, Сосницю.
Швидкісна ціль на Сумщину!
Перші групи БПЛА на півночі Сумщини.