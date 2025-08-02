Росія ввечері 2 серпня почала чергову масовану атаку дронами. Ворожі дрони почали рух з північного сходу.

Про повітряні тривоги, ракетну небезпеку та пересування ворожих дронів оперативно повідомляє 24 Канал.

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Де зараз летять російські дрони?