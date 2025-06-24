24 червня, 22:53
Росія атакує "Шахедами": де летять ворожі дрони
Ввечері 24 червня Росія почала чергову дронову атаку по Україні. "Шахеди" залітають зі сходу.
Про пересування ворожих ударних дронів, де є небезпека ударів та де лунає повітряна тривога – повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про чергову повітряну атаку Росії
БпЛА курсом на Овідіополь/Чорноморськ.
22:52, 24 червня
БпЛА курсом на Овідіополь/Чорноморськ.