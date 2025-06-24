Росія атакує "Шахедами": де летять ворожі дрони

Ввечері 24 червня Росія почала чергову дронову атаку по Україні. "Шахеди" залітають зі сходу.

Про пересування ворожих ударних дронів, де є небезпека ударів та де лунає повітряна тривога – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Внаслідок удару Росії по Білгород-Дністровському загинуло троє працівників ліцею

Що відомо про чергову повітряну атаку Росії