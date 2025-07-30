У Польщі проходять навчання НАТО з протидії безпілотникам
- У Польщі проходять багатонаціональні навчання Project Flytrap 4.0 з протидії безпілотникам за участі військових США, Великої Британії, Хорватії та Румунії.
- Навчання тривають з 27 по 31 липня і включають випробування різних методів протидії дронам, таких як ручні глушники та сенсорні платформи.
На полігоні Бемово-Піське поблизу польського міста Ельк тривають багатонаціональні навчання Project Flytrap 4.0. У його рамках американські та британські військові вчаться збивати безпілотники.
Міжнародні навчання розпочалися 27 липня і триватимуть до 31 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Blog.
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Що відомо про навчання Project Flytrap 4.0?
На полігоні Бемово-Піське поблизу польського міста Ельк тривають багатонаціональні навчання Project Flytrap 4.0, присвячені протидії безпілотним апаратам. У тренуваннях беруть участь військові США, Великої Британії, Хорватії та Румунії, що входять до складу бойової групи НАТО в Польщі.
Навчання стартували 27 липня й триватимуть до 31 липня. Основний акцент зроблено на взаємодії підрозділів роти та батальйону під час тривалих бойових дій у складних польових умовах.
Учасники випробовують різні недорогі засоби протидії дронам: ручні глушники, кінетичні перехоплювачі, сенсорні платформи, а також інші системи для виявлення, відстеження та знешкодження безпілотників у реальному часі.