Російські дрони долітають до Києва: чому їх не збивають, щойно вони перетнули кордон

Росія продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе. Зокрема "Шахедами" б'ють по Києву. Тож виникає логічне питання: чому їх не збивають ще на кордоні нашої держави.

Відповів на нього в інтерв'ю командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він пояснив, що змінилося в атаках "Шахедами" України і чому ці повітряні об'єкти не завжди просто збивати.

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Збити "Шахеди" вночі – не так уже й просто

Останнім часом тактика застосування противником ударних дронів типу Shahed-131/136 помітно змінилась. Противник продовжує їх застосовувати переважно в нічний час на гранично малих висотах,

– зазначає Наєв.

Водночас він звернув увагу на те, що окупанти постійно змінюють побудову маршруту. Це росіяни роблять, щоб використовувати дрони з урахуванням рельєфу.

Складність збиття полягає в точному прогнозуванні маршрутів прольоту БпЛА для своєчасного реагування мобільними вогневими групами, адже їх виявлення останнім часом здійснюється в основному акустично (по звуку двигуна) і визначити напрямок їх польоту в нічний час доволі складно,

– резюмував він.

Якщо ж візуальний контакт з дроном відсутній, то знищити повітряну ціль значно складніше. А все тому, що наші захисники достеменно не знають, де ж пролітає "Шахед". Це складна задача. Водночас варто зауважити, що "ми з нею намагаємось впоратися".

За словами Наєва, у питанні збиття "Шахедів" перевагу матимуть комплекси. Вони здатні самостійно виявляти повітряну ціль та збивати її з допомогою РЛС.

ППО вночі збили ракети та дрони

У ніч проти 14 серпня російські військові здійснили комбіновану масовану атаку. Для неї з фрегата з району Ялти окупанти випустили 8 крилатих ракет"Калібр", а також з Приморсько-Ахтарська – 15 дронів-камікадзе "Шахед".

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено", – кажуть у Повітряних силах ЗСУ.

Для цього застосовували зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.