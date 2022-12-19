Вночі окупанти запустили по Україні 35 "Шахідів": скільки ворожих дронів вдалося знищити

У ніч з 18 на 19 грудня росіяни вирішили привітати українців з Миколаєм та вчергове атакували іранськими "мопедами". Їх запустили з східного узбережжя Азовського моря.

Їх загалом виявили близько тридцяти п'яти баражуючих боєприпасів. Із них вдалося знищити тридцять.

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Росіяни атакували Південь України

При цьому, за словами речниці ОК "Південь" Наталі Гуменюк збили 11 таких дронів, 1 з яких на Вінничині, а решта у Миколаївській та Херсонській областях.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону також підкреслив, що якби західні партнери України надали літаки F-15 та F-16, наші повітряні сили змогли б збивати такі дрони-камікадзе ще ефективніше.

Повітряні сили та інші Сили оборони були готові до цього нападу. Переважна більшість БПЛА було збито. Наразі маємо інформацію про збиті 30 "Шахідів" на різних напрямках. Це і на Півдні, і в Центрі та на Сході країни,

– сказав він.

Щоб досягнути такого результату залучили підрозділи:

зенітних ракетних військ,

винищувальної авіації,

мобільні вогневі групи.

Дрони долетіли й до Київщини

Внаслідок атаки дронами на столицю, росіяни пошкодили об'єкти інфраструктури та приватні будинки. Як повідомив начальник Київської обласної ВЦА Олексій Кулеба, на жаль, попередньо двоє людей постраждали і наразі вони знаходяться під наглядом лікарів.

За інформацією начальника КМВА Сергія Попка, столиця витримала кілька хвиль атаки іранськими "Шахідами". Їх у повітряному просторі столиці зафіксували понад 20. Силам ППО вдалося знищити близько 15 з них.

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