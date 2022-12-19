Вночі окупанти запустили по Україні 35 "Шахідів": скільки ворожих дронів вдалося знищити
Джерело:Повітряні Сили ЗСУ
У ніч з 18 на 19 грудня росіяни вирішили привітати українців з Миколаєм та вчергове атакували іранськими "мопедами". Їх запустили з східного узбережжя Азовського моря.
Їх загалом виявили близько тридцяти п'яти баражуючих боєприпасів. Із них вдалося знищити тридцять.
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Росіяни атакували Південь України
При цьому, за словами речниці ОК "Південь" Наталі Гуменюк збили 11 таких дронів, 1 з яких на Вінничині, а решта у Миколаївській та Херсонській областях.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону також підкреслив, що якби західні партнери України надали літаки F-15 та F-16, наші повітряні сили змогли б збивати такі дрони-камікадзе ще ефективніше.
Повітряні сили та інші Сили оборони були готові до цього нападу. Переважна більшість БПЛА було збито. Наразі маємо інформацію про збиті 30 "Шахідів" на різних напрямках. Це і на Півдні, і в Центрі та на Сході країни,
– сказав він.
Щоб досягнути такого результату залучили підрозділи:
- зенітних ракетних військ,
- винищувальної авіації,
- мобільні вогневі групи.
Дрони долетіли й до Київщини
Внаслідок атаки дронами на столицю, росіяни пошкодили об'єкти інфраструктури та приватні будинки. Як повідомив начальник Київської обласної ВЦА Олексій Кулеба, на жаль, попередньо двоє людей постраждали і наразі вони знаходяться під наглядом лікарів.
За інформацією начальника КМВА Сергія Попка, столиця витримала кілька хвиль атаки іранськими "Шахідами". Їх у повітряному просторі столиці зафіксували понад 20. Силам ППО вдалося знищити близько 15 з них.
Попередня атака дронами камікадзе Київщини
- Баражуючими боєприпасами росіяни атакували столицю України й 14 грудня. Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, Київ тоді зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів, 13 з яких знищили.
- Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень, а люди не постраждали. Також один з уламків дрона пошкодив жительці Києва автомобіль.
- За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, окупанти зазвичай використовують для атак дронів нічний час, тому що вночі їх візуально не видно. Це ускладнює роботу засобам ППО саме Сухопутних військ та інших, які повинні мати візуальну прив'язку до цілі, щоб знищувати її стрілецькою зброєю.