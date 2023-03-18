Атака "Шахідів" на Львівщині: 3 дрони збили ППО, ще 3 влучили у Яворівському районі

Вночі 18 березня Росія актувала Львівщину дронами-камікадзе. Місцева влада розповіла про наслідки ворожої атаки.

Про ситуацію у регіоні розповів керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами близько першої години ночі Росія атакувала Львівщину дрони-камікадзе типу Shahed 136.

Дивіться також Мешканці Львівщини чули вибухи вночі: росіяни атакували "Шахідами"

Наслідки ворожої атаки

За інформацією Козицького, росіяни випустили 6 БПЛА по Львівській області.

Три збили наші Сили ППО. Дякую ПвК "Захід". Ви врятували багато життів і багато людського майна. Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько,

– зазначив він.

Ще три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Приміщення пошкоджені. На щастя, постраждалих немає.

Голова ОВА подякував всім, хто не проігнорував небезпеку.

"Дякую всім, хто розуміє, що під час повітряної тривоги і до офіційних повідомлень не можна публікувати точні координати, де ви чуєте звуки нібито вибухів, знімати й поширювати фото та відео. Бережіть себе і близьких. Чим більше ворог казиться, тим ближче наша перемога", – додав Козицький

Нічна атака дронами

Як повідомило Командування повітряних сил ЗСУ, близько 21:00 17 березня війська РФ атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed- 136/131". Атаку провели з кількох напрямків: зі східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області. Загалом вдалось збити 11 із 16 дронів. З них в областях на Заході України знищили 4 дрони.

Іранські "Шахіди" летіли в тому числі на Київ. На щастя, минулося без жертв і руйнувань. У КМВА розповіли, що всі ворожі цілі вдалося знищити.

Також сили ППО спрацювали На Хмельниччині та Житомирщині. Близько 22:00 вибухи пролунали на Дніпропетровщині – у Дніпрі та Новомосковську. У небі над обласним центром місцеві бачили заграву.