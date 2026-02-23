Росія атакувала ракетою і понад сотнею дронів: що вдалося збити силам ППО

В ніч на 23 лютого Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 126 дронами різних типів. Більшість дронів було збито.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів і ракет збили сили ППО?

У ніч на 23 лютого Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" з Ростовської області, а також 126 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" і дронами інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "Шахеди".

"Іскандер" збити не вдалося, а от дрони у більшості нікуди не долетіли. Сили ППО знешкодили 105 ворожих БпЛА.

Балістична ракета, на жаль, влучила на одній з локацій, а також 20 ударних БпЛА на 11 локаціях. Фіксували також падіння уламків на одній з локацій.

У Повітряних силах застерегли, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Вранці під ударами були Харків і Запоріжжя