Українські міста знову під загрозою удару дронів: куди летять "Шахеди"

Російські окупанти запускають на Україну нові й нові групи ударних дронів. Через загрозу обстрілу подекуди оголошено повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили та моніторингові спільноти пише про рух ворожих безпілотників.

Що відомо про атаку?

Передусім пам'ятайте про власну безпеку й не нехтуйте повітряною тривогою. У разі оголошення небезпеки для вашого регіону, будь ласка перебувайте в укриттях.

Де зараз тривога: дивіться на карті