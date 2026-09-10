Майже 150 БпЛА атакували Україну: як відпрацювала ППО

Окупанти влаштували чергову масовану атаку на українські регіони, випустивши десятки ударних безпілотників із різних напрямків. Сили оборони вели інтенсивну бойову роботу в небі протягом усієї ночі, аби захистити цивільне населення та інфраструктуру.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як ППО відбивала російський напад?

У ніч на 10 вересня противник застосував 149 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та дронів-імітаторів типу "Пародія". При цьому майже половина з них були реактивними безпілотниками. Станом на 08:00 протиповітряній обороні вдалося збити та подавити 128 ворожих безпілотників..

Запуск засобів повітряного ураження відбувався з кількох напрямків, зокрема з російських міст Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих Донецька та кримського Гвардійського. Для відбиття атаки було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, сили безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попри ефективну роботу захисників неба, зафіксовано влучання засобів ураження на 13 локаціях, а падіння уламків збитих цілей спричинило наслідки ще на 9 ділянках. Бойова робота продовжується, адже ворожі БпЛА досі перебувають у повітряному просторі.



Як відпрацювала ППО у ніч на 10 вересня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, унаслідок російського удару по торгово-розважальному центру в Сумах 9 вересня загинули двоє людей – 21-річні чоловік і жінка. Ще 20 людей отримали поранення та травми, серед них четверо дітей віком 15 – 16 років. Четверо постраждалих, зокрема 16-річна дівчина, перебувають у тяжкому стані. Внаслідок атаки в ТЦ виникла пожежа, також пошкоджені будівля та автомобілі.

Також уночі 10 вересня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Кривому Рогу. Влучання зафіксували на п'яти локаціях у Центрально-Міському та Саксаганському районах міста, на двох із них спалахнули пожежі. Унаслідок атаки поранення отримали двоє чоловіків: один перебуває у тяжкому стані, інший – у стані середньої тяжкості. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу.