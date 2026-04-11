Влучання на 10 локаціях: скільки дронів атакувало Україну та як відпрацювала ППО

У ніч проти 11 квітня російська армія запустила на Україну 160 ударних безпілотників типу "Шахед", "Італмас", "Гербера" та інші. Попри зусилля оборонців неба, подекуди зафіксували влучання.

Про деталі нічної ворожої атаки розповіли у Повітряних силах.

Як відпрацювали сили ППО?

Зазначається, що дрони летіли одразу з кількох напрямків, зокрема:

Орел;

Міллерово;

Курськ;

Приморсько-Ахтарськ;

Чауда.

Близько 100 із 160 БпЛА становили "Шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни,

– йдеться у повідомленні ПС.

При цьому, фіксували влучання 20 безпілотників на 10 локаціях, уламки впали ще в 11 місцях.

Повітряний удар традиційно спільними зусиллями відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Разом з тим у Повітряних силах наголошують, що атака триває й досі, адже в небі перебувають кілька російських дронів.



Збиті цілі / Інфографіка ПС

Зауважте! Останнім часом тактика російських обстрілів України помітно змінилася: окрім нічних атак, ворог дедалі частіше завдає ударів і вдень. Ізраїльський військовий аналітик Давид Шарп в етері 24 Каналу пояснив, що такі дії, ймовірно, спрямовані на додаткове навантаження на українську ППО, а також на посилення психологічного тиску на населення.

Які наслідки обстрілу?