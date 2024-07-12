Росія запустила "Шахеди" з окупованої території: куди летять дрони

12 липня 2024, 23:15
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Окупанти традиційно розпочали атакувати Україну ударними безпілотниками. У Повітряних Силах розповіли, куди прямують "Шахеди".

Загарбники періодично атакують українські міста дронами. У ніч проти 12 липня ворог вдарив по Київщині та Хмельниччині.

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23:59, 12 липня

Ще 2 "Шахеди"

Моніторингові канали пишуть про 2 "Шахеди" курсом на Слов'янськ чи Краматорськ.

23:41, 12 липня

Моніторингові канали повідомляють про рух "Шахедів" з півдня. Втім, у Повітряних силах наразі цю інформацію не підтвердили.

23:12, 12 липня

У Харкові було чути вибух.

23:10, 12 липня

"Шахеди" тримають курс на Харківську область.

22:52, 12 липня

Повітряні сили повідомили про група "Шахедів", яка перебуває на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Вони рухаються на північ.

Автор: Анастасія Колеснікова