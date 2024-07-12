Росія запустила "Шахеди" з окупованої території: куди летять дрони
Окупанти традиційно розпочали атакувати Україну ударними безпілотниками. У Повітряних Силах розповіли, куди прямують "Шахеди".
Загарбники періодично атакують українські міста дронами. У ніч проти 12 липня ворог вдарив по Київщині та Хмельниччині.
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Моніторингові канали пишуть про 2 "Шахеди" курсом на Слов'янськ чи Краматорськ. Моніторингові канали повідомляють про рух "Шахедів" з півдня. Втім, у Повітряних силах наразі цю інформацію не підтвердили. У Харкові було чути вибух. "Шахеди" тримають курс на Харківську область. Повітряні сили повідомили про група "Шахедів", яка перебуває на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Вони рухаються на північ.
Ще 2 "Шахеди"
Моніторингові канали пишуть про 2 "Шахеди" курсом на Слов'янськ чи Краматорськ.
Моніторингові канали повідомляють про рух "Шахедів" з півдня. Втім, у Повітряних силах наразі цю інформацію не підтвердили.
У Харкові було чути вибух.
"Шахеди" тримають курс на Харківську область.
Повітряні сили повідомили про група "Шахедів", яка перебуває на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Вони рухаються на північ.