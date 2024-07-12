Росія запустила "Шахеди" з окупованої території: куди летять дрони

Окупанти традиційно розпочали атакувати Україну ударними безпілотниками. У Повітряних Силах розповіли, куди прямують "Шахеди".

Загарбники періодично атакують українські міста дронами. У ніч проти 12 липня ворог вдарив по Київщині та Хмельниччині.

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