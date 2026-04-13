Росіяни запустили "Шахеди" на низку українських міст: де існує загроза обстрілу
Противник вкотре продовжує тероризувати Україну ударними дронами. Через небезпеку ворожих БпЛА в низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про ситуацію в українському небі інформують у Повітряних силах. Рух російських цілей відстежують також монітори.
Що відомо про дронову атаку?
Закликаємо вас бути пильними й не нехтувати правилами власної безпеки. У разі оголошення небезпеки для вашого регіону – перебувайте в укриттях.
Де тривога: дивіться на онлайн-карті
- Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщині.
- БпЛА курсом на Полтавщину з Харківщини
- БпЛА курсом на Чернігів з півночі.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщині.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині.
Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
- БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південь;
- БпЛА на півдні Сумщини, курс західний.
БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини/Одещини.
БпЛА на Дніпропетровщині, вектор на Кривий Ріг.
БпЛА з півночі на Харків.
- БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-західний.
- БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини, курсом на Апостолове.
- БпЛА курсом на Запоріжжя з півдня.
- БпЛА західніше Харкова, курс південний.